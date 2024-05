Presentato 'SanPART': il progetto di arte urbana che trasforma il Quartiere San Paolo

BARI - Questa mattina è stato ufficialmente presentato "SanPART", il progetto vincitore dell’avviso pubblico “Arte Urbana”, promosso dall’assessorato comunale alle Culture e al Turismo e finanziato con 200mila euro dal POC METRO (scheda POC_BA_I.3.1.m). Realizzato da Doc Creativity in collaborazione con Studio Progettazione Idea, il progetto ha portato alla creazione di undici murales e allo svolgimento di diversi laboratori creativi, con la partecipazione di artisti di fama internazionale e il coinvolgimento attivo dei residenti del quartiere San Paolo. Al tour di scoperta dei murales hanno partecipato alcune sezioni delle scuole “Chiaia” e “Santarella”.Il progetto ha preso il via il 18 aprile con i primi interventi sulle facciate di undici immobili di proprietà dell’Arca Puglia. Le operazioni di sbiancamento e l'applicazione di prodotti specifici per la conservazione delle opere si sono concluse il 25 aprile. A partire dal 26 aprile, giorno della conferenza stampa di presentazione, otto artisti stranieri e tre italiani hanno realizzato undici murales, utilizzando materiali ecosostenibili e vernici di lunga durata.Una parte fondamentale del progetto sono stati i quattro laboratori creativi che hanno visto una significativa partecipazione dei residenti del quartiere. Presso Casa delle Culture, si sono svolti il Laboratorio di scrittura e rap, con Reverendo e Torto dei Bari Jungle Brothers, e il Laboratorio di arte partecipata, con Marika D’Ernest. Inoltre, due laboratori itineranti hanno coinvolto i giovani dell’associazione Incontra e le donne del quartiere in un confronto partecipativo con l’artista Eloise Gillow.Gli undici artisti coinvolti nel progetto provengono da sette Paesi diversi, conferendo al progetto un respiro internazionale. Gli artisti sono: Dimitri Taxis (Grecia), Eloise Gillow (Regno Unito), Vesod (Italia), Nian (Italia), Zoer (Francia), Sim Sa Font (Spagna), Cheone (Italia), Spider Tag (Spagna), Thiago Mazza (Brasile), Iota (Belgio) e Alba Fabre Sacristán (Spagna). L'apertura al panorama artistico internazionale mira a far conoscere il quartiere San Paolo, la città di Bari e la regione Puglia a livello mondiale, potenziando i flussi turistici e favorendo lo scambio culturale.Il progetto "SanPART" rappresenta un esempio di come l'arte urbana possa trasformare e valorizzare un quartiere, coinvolgendo attivamente la comunità locale e promuovendo la cultura e l'inclusione sociale.