Presentazione del libro 'AI - Un viaggio nel Cuore della Tecnologa del Futuro' di Sergio Bellucci

Un'Analisi Approfondita sulle Implicazioni dell'Intelligenza Artificiale



Il nuovo libro di Sergio Bellucci offre un'analisi precisa e meticolosa dei cambiamenti che l'Intelligenza Artificiale (AI) porterà nel mondo del lavoro. L'opera identifica i settori in cui l'occupazione potrebbe subire pesanti ricadute e i nuovi lavori che emergeranno in un futuro prossimo. Bellucci esplora anche le implicazioni sociali, etiche ed economiche dell'AI, proponendo una riflessione critica e riflessiva sulle sfide e le opportunità che la tecnologia presenta per l'umanità.



Tavola Rotonda: "A.I. Lavoro, Regole, Sviluppo per Tutti"



A seguito della presentazione del libro, alle ore 17:00, si terrà una tavola rotonda sul tema “A.I. Lavoro, Regole, Sviluppo per tutti”. Parteciperanno illustri ospiti e esperti del settore, tra cui:





Sergio Bellucci - Autore del libro e membro del Centro Studi Connect

Gigia Bucci - Segretario Generale CGIL Puglia

Sergio Fontana - Presidente Confindustria Puglia

Edmondo Montali - Fondazione Di Vittorio Roma

Fabrizio Solari - Segretario Generale SLC CGIL

Ezio Falco - Segretario Generale SLC CGIL Puglia

Giorgio Perona - Direttore Generale ISIRES Istituto di Ricerca e Sviluppo Torino

Un'opera per Tutti: Dal Principiante all'Esperto

"AI - Un viaggio nel Cuore della Tecnologa del Futuro" è uno strumento utile per chiunque desideri approfondire la conoscenza dell'AI, dalle nozioni di base agli aspetti più complessi. Il libro invita i lettori a considerare le conseguenze di un mondo sempre più interconnesso e le trasformazioni che l'AI porterà nella società e nel mercato del lavoro.



Dettagli dell'Evento





Data: Martedì 21 maggio 2024

Ora: 16:30

Luogo: Sala Trulli di CGIL Puglia, Via Calace, 4 - Bari

La presentazione del libro e la successiva tavola rotonda rappresentano un'opportunità unica per discutere il futuro del lavoro e le implicazioni dell'AI con esperti del settore. Tutti sono invitati a partecipare per contribuire a questo importante dibattito.



Per ulteriori informazioni, contattare ERF Edizioni o visitare il sito ufficiale dell'evento. La presentazione del libro e la successiva tavola rotonda rappresentano un'opportunità unica per discutere il futuro del lavoro e le implicazioni dell'AI con esperti del settore. Tutti sono invitati a partecipare per contribuire a questo importante dibattito.

BARI - ERF Edizioni è lieta di annunciare la presentazione in prima nazionale del libro "AI - Un viaggio nel Cuore della Tecnologa del Futuro" di Sergio Bellucci. L'evento si terrà martedì 21 maggio alle ore 16:30 presso la Sala Trulli di CGIL Puglia a Bari.