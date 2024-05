'Prevenzione, donazione e trapianto: l'informazione attraverso media e social', il 25 maggio seminario di Aido Brindisi

Si terrà nella sala Appia della Direzione Generale Asl Brindisi un seminario sul tema per la formazione professionale continua dei giornalisti





BRINDISI - Il 25 maggio 2024, presso la sala Appia della Direzione Generale Asl Brindisi, si terrà un importante seminario dal titolo "Prevenzione, donazione e trapianto: l’informazione attraverso media e social".





L’iniziativa, proposta dal giornalista brindisino Nico Lorusso, Responsabile della Comunicazione del Gruppo Aido - Associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule "Marco Bungaro" di Brindisi, è valida come corso per la formazione professionale continua dei giornalisti.





L’obiettivo del seminario è diffondere informazioni sul sistema alla base della donazione di organi, sia in ambiente ospedaliero che territoriale, e fornire dettagli sulla comunicazione media e social attivata in tema di donazione e trapianto.





Tra i relatori, moderati da Nico Lorusso, figurano il Vice Presidente Nazionale AIDO Vito Scarola, il Presidente AIDO Regione Puglia Giuseppe Neglia, il Medico Nefrologo e Vice Presidente AIDO Brindisi Giuseppe Leonardi, il Direttore S.C. Nefrologia Azienda Sanitaria Locale Brindisi Luigi Vernaglione, l’Infermiere Age.na.s. Dario Marasciulo, e la Testimone di Vita Roberta Marseglia.