Prorogata la mostra 'Elogio della composizione. La fotografia di Giuseppe Cavalli' a Palazzo delle Arti Beltrani

TRANI - Dopo il grande successo di pubblico, la mostra "Elogio della composizione. La fotografia di Giuseppe Cavalli", inaugurata lo scorso 26 marzo a Palazzo delle Arti Beltrani, sarà prorogata di un mese. Gli appassionati di fotografia avranno quindi tempo fino al 30 giugno 2024 per ammirare le 82 opere esposte, tra cui 32 fotografie vintage di Giuseppe Cavalli, pioniere dell’high-key, un approccio fotografico caratterizzato da tonalità chiare e prossime al bianco.

Questa esposizione rappresenta la prima omaggio a Cavalli in Puglia dopo 41 anni, eccezion fatta per le mostre tenutesi nella sua città natale, Lucera. Il progetto è realizzato in collaborazione con l’Archivio Eredi Giuseppe Cavalli e con il contributo di Alessia Venditti, dottoranda di ricerca all'Università degli Studi di Udine, curatrice del progetto di riordino dell’Archivio Cavalli.

L’allestimento occupa le prestigiose sale del piano nobiliare del Centro Culturale Polifunzionale della Città di Trani, offrendo ai visitatori una panoramica completa del lavoro di Cavalli attraverso ritratti, paesaggi e nature morte. La mostra non solo celebra l’artista come fotografo ma anche come critico d’arte e promotore culturale del dopoguerra italiano.

I nuovi orari estivi di apertura del Palazzo saranno dal martedì alla domenica, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00, con ultimo accesso alle ore 19:00. Il Palazzo rimarrà chiuso il lunedì. Il biglietto d’ingresso ha un costo di 6,00 euro per il ticket intero e 4,00 euro per il ticket ridotto (minori, studenti, docenti, soci FIAF e over 65). Il biglietto d'ingresso alla mostra consente anche la visita alle collezioni permanenti di Palazzo Beltrani e alla Pinacoteca "Ivo Scaringi".

Giuseppe Cavalli è considerato un artista prestigioso e un acuto critico d'arte del dopoguerra, caposcuola dell’high-key e promotore del movimento La Bussola. Le sue opere e la sua critica hanno contribuito significativamente all'elevazione della fotografia come forma d’arte in Italia.

Informazioni utili:

Indirizzo: Palazzo delle Arti Beltrani, via Beltrani 51, Trani

Telefono: 0883 500044

Email: info@palazzodelleartibeltrani.it

L'intera programmazione del 2024 è patrocinata dalla Città di Trani - Assessorato alle Culture; Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio; PACT Polo Arti Cultura Turismo Regione Puglia; TPP Teatro Pubblico Pugliese; Associazione delle Arti ETS; e il Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi.