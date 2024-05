Psicologia: a Foggia 'Carattere corporeo: relazioni e stili caratteriali'

FOGGIA - Lo studio Parliamone di Foggia, in via Calvanese 7, ospiterà lunedì 6 maggio alle ore 19 un evento speciale intitolato "CARATTERE CORPOREO: Relazioni e Stili Caratteriali". Si tratta di un'occasione unica per esplorare il legame tra il nostro carattere e il nostro corpo, approfondendo le dinamiche delle relazioni e gli stili caratteriali.L'incontro si svolgerà presso lo studio Parliamone e richiederà la prenotazione obbligatoria, poiché i posti sono limitati. È possibile prenotarsi compilando il modulo disponibile al seguente link: https://forms.gle/c6qPGoDKkg7czKFL7 L'ingresso è libero, ma è importante prenotare il proprio posto in anticipo per garantirsi la partecipazione. Si consiglia quindi di affrettarsi a prenotare, considerando la limitata disponibilità dei posti.Durante l'evento, esperti nel campo delle relazioni e della psicologia esploreranno i legami tra il carattere individuale e le espressioni corporee, offrendo nuove prospettive e spunti di riflessione su come comprendere e gestire le dinamiche interpersonali.