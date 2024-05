Risultati aggiornati dai quarti di finale al Torneo Masters 1000 di Madrid

- Nel torneo Masters 1000 di Madrid, i quarti di finale hanno portato sorprese e vittorie spettacolari, con alcuni incontri che hanno tenuto con il fiato sospeso gli appassionati di tennis.L'americano Taylor Fritz ha ottenuto una vittoria combattuta contro l'argentino Francisco Cerundolo, vincendo con un punteggio di 6-1 3-6 6-3. Questa vittoria lo ha qualificato per la semifinale, dimostrando la sua forma competitiva in questo torneo.Il russo Daniil Medvedev, invece, ha dovuto ritirarsi dal suo match contro il ceco Jiri Lehecka all'inizio del secondo set a causa di un problema all'inguine. Medvedev aveva perso il primo set 6-4 prima di ritirarsi, lasciando il campo a Lehecka.Nel doppio maschile, Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati eliminati con un punteggio di 7-6 6-4 dall'australiano Jordan Thompson e dall'americano Sebastian Korda, chiudendo così il loro cammino nel torneo.Passando al torneo femminile, nei quarti di finale la bielorussa Aryna Sabalenka ha sconfitto la russa Mirra Andreeva con un netto 6-1 6-4, assicurandosi così un posto in semifinale.La kazaka Elena Rybakina ha dovuto lottare duramente contro la russa Yulia Putintseva, vincendo infine con il punteggio di 4-6 7-6 7-5 in un match avvincente che ha visto entrambe le giocatrici dare il massimo.L'americana Madison Keys ha superato la tunisina Ons Jabeur in tre set, con un punteggio di 0-6 7-5 6-1, dimostrando grande determinazione e capacità di rimonta.Infine, la polacca Iga Swiatek ha lottato per vincere contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia, conquistando la vittoria con un punteggio di 4-6 6-0 6-2 e qualificandosi così per le semifinali del torneo di Madrid.