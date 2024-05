Puglia Sounds: pubblicati nuovi avvisi pubblici per incrementare la circuitazione della musica pugliese in Italia e all’estero

Puglia Sounds Export: fiere e convention 2024/2025, con una dotazione di 40 mila euro per il periodo compreso tra il 1 settembre 2024 e il 31 gennaio 2025, incentiva progetti di internazionalizzazione del sistema musicale pugliese nell’ambito di fiere e convention internazionali che prevede la partecipazione a Fira Mediterrania di Manresa 24 (10/13 ottobre Spagna), Womex 24 (23/27 ottobre Regno Unito), Mundial Montreal 24 ( 19/22 novembre Canada), M for Montreal 24 (20/23 novembre Canada), ESNS – Eurosonic Noordeslag 25 (15/18 gennaio Olanda) e altre fiere e convention.



BARI - Sono disponibili, sul sito web pugliasounds.it, gli avvisi pubblici Puglia Sounds Tour Italia 2024, Puglia Sounds Tour Export 2024, Puglia Sounds Export 2024: fiere e convention 2024 e sono stati rinnovati i protocolli d’intesa con i network italiani ed internazionali Europe Jazz Network, Forum of Worldwide Music Festivals, I-Jazz, Italia Jazz Club, KeepOn Live e Rete Italiana World Music. Un insieme di azioni, che rappresentano un primo intervento con una dotazione economica complessiva di circa 280mila euro a valere sul Fondo Speciale Cultura e Patrimonio Culturale L.R.40/2026, art 15, comma 3, finalizzate a incrementare la circuitazione della musica pugliese in Italia e all’estero. Gli avvisi pubblici, rivolti ad artisti, operatori, agenzie di booking e management, organizzatori di concerti, rientrano in Puglia Sounds Plus, la linea di intervento di Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato dal Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, che dal 2020 sostiene il comparto musicale.Nello specifico Puglia Sounds Tour Italia 2024, il bando che nelle precedenti scadenze ha sostenuto circa 900 concerti in Italia, con una dotazione di 80 mila euro favorisce la realizzazione di progetti artistico-culturali musicali o multidisciplinari, aventi la musica dal vivo come linguaggio principale, da realizzare in Italia, inclusa la regione Puglia, per il periodo compreso tra il 18 luglio e il 31 dicembre 2024. Previste due scadenze: 28 giugno 2024 per la programmazione compresa tra il 18 luglio e il 31 ottobre 2024 e 17 settembre 2024 per la programmazione compresa tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2024.Puglia Sounds Tour Export 2024, il bando che dal 2010 ha sostenuto oltre 2000 concerti all’estero, con una dotazione di 100 mila euro per la programmazione progetti artistico-culturali musicali e di progetti artistico-culturali multidisciplinari, aventi la musica dal vivo come linguaggio principale, che promuovano il sistema musicale pugliese e che si svolgano all’estero nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 31 dicembre 2024. Previste due scadenze: 26 giugno 2024 per la programmazione compresa tra il 15 luglio e il 31 ottobre 2024 e 19 settembre 2024 per la programmazione compresa tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2024.