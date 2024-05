Tragico incidente stradale sulla SP136 tra Manduria e Maruggio: muore un 77enne

MANDURIA - Una nuova tragedia stradale ha colpito la Puglia ieri pomeriggio, sulla SP136 che collega Manduria a Maruggio. Un uomo di 77 anni ha perso la vita in un violento scontro tra la sua Jeep e un autobus privo di passeggeri.L'incidente, avvenuto per cause ancora da accertare, ha richiesto l'intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure ai feriti, tra cui l’autista dell'autobus. Le condizioni del 77enne sono apparse subito gravi e, nonostante il tempestivo intervento dei medici, è deceduto in ospedale qualche ora dopo l'arrivo.Le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica dell'incidente e determinare le responsabilità. La comunità locale è sconvolta dall'accaduto, esprimendo cordoglio alla famiglia della vittima.