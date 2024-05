Rientro d'emergenza per un volo Ryanair da Bari a Londra

BARI - Un volo Ryanair decollato verso mezzogiorno da Bari e diretto all'aeroporto di Londra Stansted è stato costretto a rientrare all'aeroporto del capoluogo pugliese a causa di un problema alla strumentazione di bordo.Il velivolo è atterrato a Bari circa un'ora fa, senza ulteriori complicazioni. Secondo quanto si apprende, l'equipaggio ha rilevato i problemi alla strumentazione mentre sorvolava il Veneto. Dopo aver valutato la situazione, è stata presa la decisione di tornare all'aeroporto di partenza per garantire la sicurezza dei passeggeri.I passeggeri, inizialmente rimasti a terra, partiranno nuovamente per Londra tra le 18 e le 19 con un altro aeromobile della compagnia irlandese. Ryanair ha assicurato che farà tutto il possibile per minimizzare i disagi e garantire una partenza sicura e tempestiva per i suoi clienti.Questo episodio mette in luce l'importanza della sicurezza in volo e della prontezza dell'equipaggio nel gestire situazioni di emergenza, confermando ancora una volta i rigidi protocolli di sicurezza adottati dalle compagnie aeree.