'Riflessi Nicolaiani', presente anche Avis Bari

“Siamo onorati di essere presenti all’inaugurazione della mostra in programma il prossimo 6 maggio alle ore 11 nella sede del Museo Civico di Bari – afferma Francesco Solitario del Direttivo di Avis Comunale Bari – perché riteniamo che questa sia un’occasione importante per essere attivi sul territorio e contribuire attivamente alla nostra mission ovvero quella di sensibilizzare i cittadini alla donazione del sangue. Ci stiamo avvicinando alla stagione estiva che notoriamente registra un calo determinante nelle donazioni. Per questo – ribadisce Francesco Solitario – è importante avvicinare i cittadini ad un tema che si conferma di rilevanza importanza sociale”.





Nell’ambito della mostra è previsto un appuntamento che coinvolgerà le scuole della città e gli appassionati del settore: il workshop “raccontare con il disegno dal manga all’animazione”. “Nel corso di questa iniziativa – conclude Francesco Solitario – cercheremo di sensibilizzare gli alunni alla cultura del dono perché è proprio sulle giovani generazioni che puntiamo per trasmettere loro un messaggio importante: donare il sangue può salvare stessi e gli altri”.



BARI - Un’occasione per essere presente sul territorio e per sensibilizzare la cittadinanza alla cultura della donazione del sangue. Avis Comunale Bari sarà presente come sponsor alla mostra d’arte “Riflessi Nicolaiani – Luce e Colore tra Passato e Presente”. L’iniziativa è dedicata alle antiche bottiglie dipinte a mano contenenti la “Manna” di san Nicola. Resterà aperta al pubblico fino al 2 giugno nel Museo Civico di Bari. Organizzata dalla Fondazione Nikolaos, dall’assessorato alle Politiche Culturali e Turistiche del Comune di Bari e dal Museo Civico della città, l’esposizione consentirà di ammirare una selezione di oltre 40 ampolle provenienti dalle collezioni di artisti del territorio locale e alcune appartenenti a cittadini devoti al Vescovo di Myra che le presteranno per l’occasione.