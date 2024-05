Roland Garros: Musetti avanza al terzo turno, Cobolli e altri italiani eliminati

Risultati degli Italiani



Lorenzo Musetti è stato il protagonista del giorno tra gli italiani, superando Monfils con una performance convincente che ha visto il giovane tennista italiano dominare nei momenti cruciali del match.



Flavio Cobolli, invece, ha vissuto un incontro molto combattuto contro il danese Holger Rune, venendo eliminato con il punteggio di 6-4, 6-3, 3-6, 3-6, 7-6. Cobolli ha lottato strenuamente, riuscendo a recuperare due set di svantaggio prima di cedere al quinto set.



Luciano Darderi è stato sconfitto 7-6, 6-3, 6-3 dall’olandese Tallon Griekspoor. Nonostante una buona partenza, Darderi non è riuscito a mantenere il ritmo necessario per prevalere sull'avversario.



Fabio Fognini ha avuto una giornata difficile, uscendo dal torneo con una pesante sconfitta 6-1, 6-0, 6-2 contro l’americano Tommy Paul. La prestazione di Fognini è stata al di sotto delle aspettative, con Paul che ha dominato dall'inizio alla fine.



Giulio Zeppieri ha perso un match combattuto contro l’australiano Thanasi Kokkinakis, con il punteggio di 1-6, 4-6, 6-3, 7-6, 6-2. Zeppieri ha mostrato determinazione nel recuperare due set, ma non è riuscito a chiudere il match a suo favore.



Lorenzo Sonego è stato eliminato 7-5, 3-6, 6-1, 6-4 dal cinese Zhizhen Zhang. Sonego ha mostrato buone giocate ma è stato sopraffatto dalla consistenza di Zhang.



Altri Incontri di Spicco



Il serbo Novak Djokovic ha confermato il suo ottimo stato di forma, superando 6-4, 6-1, 6-2 lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Djokovic continua la sua corsa verso il titolo con una prestazione solida e senza sbavature.



Il tedesco Alexander Zverev si è imposto 7-6, 6-2, 6-2 contro il belga David Goffin, mostrando una netta superiorità soprattutto nei momenti decisivi del match.



Il polacco Hubert Hurkacz ha vinto 6-7, 6-1, 6-3, 7-6 contro l’americano Brandon Nakashima, in un incontro combattuto che ha visto Hurkacz rimontare dopo aver perso il primo set.



Torneo Femminile



Tra le donne, Elisabetta Cocciaretto ha brillato vincendo 6-1, 6-4 contro la spagnola Cristina Bucsa, qualificandosi per il terzo turno.



Jasmine Paolini ha superato 6-4, 7-6 l’americana Hailey Baptiste, garantendosi l’accesso al turno successivo grazie a una solida performance.



Sara Errani, invece, è stata eliminata 6-2, 7-5 dall’americana Emma Navarro. Errani ha combattuto ma non è riuscita a superare la giovane avversaria.



Risultati di Altre Giocatrici



La bielorussa Aryna Sabalenka ha prevalso 6-2, 6-2 sulla giapponese Moyuka Uchijima, confermando il suo ruolo di favorita nel torneo.



L’ucraina Elina Svitolina si è imposta 6-4, 7-6 sulla francese Diane Parry, mentre la ceca Marketa Vondrousova ha rimontato vincendo 0-6, 6-1, 6-4 contro l’americana Katie Volynets.



Il Roland Garros continua con grandi emozioni e match spettacolari, con Musetti e le due italiane, Cocciaretto e Paolini, che avanzano al terzo turno portando alto il tricolore.

