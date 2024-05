Us Lecce: Hamza Rafia convocato nella Nazionale tunisina per le qualificazioni ai Mondiali 2026

Stagione in Serie A e Carriera



Nella stagione in corso, Rafia ha collezionato 28 presenze in Serie A con il Lecce, segnando una rete cruciale contro la Fiorentina al “Franchi” nella seconda giornata di andata. La sua prestazione è stata notevole e ha contribuito in modo significativo alla squadra salentina.



Percorso Professionale



Hamza Rafia ha avuto una carriera variegata, giocando in diverse squadre e campionati. Prima di approdare al Lecce, ha militato nel Pescara, nella Juventus Under 23, nella Cremonese e nello Standard Liegi. Inoltre, ha trascorso un periodo nelle giovanili del Lione e del Lione Under 19. La sua esperienza internazionale include anche una gara con la Francia Under 17 e la Francia Under 18, oltre a 30 partite con la Nazionale tunisina.



Prospettive Future



La convocazione per le qualificazioni ai Mondiali rappresenta un'importante opportunità per Rafia di mostrare il suo talento su un palcoscenico internazionale e di contribuire al successo della sua Nazionale. La Tunisia punta a ottenere risultati positivi in queste partite cruciali per mantenere vive le speranze di qualificazione al torneo mondiale.



Con la sua esperienza e il suo talento, Rafia sarà un elemento chiave per la Tunisia nelle sfide imminenti contro la Guinea Equatoriale e la Namibia, e i tifosi del Lecce seguiranno con interesse le sue prestazioni, sperando di vederlo brillare anche a livello internazionale.

LECCE – Il centrocampista tunisino Hamza Rafia, attualmente in forza al Lecce, è stato convocato dalla sua Nazionale per due importanti partite di qualificazione ai Mondiali del 2026, che si terranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Le partite in questione vedranno la Tunisia affrontare la Guinea Equatoriale in casa il 5 giugno, seguita da una trasferta contro la Namibia il 9 giugno.Rafia, che ha già indossato la maglia della Tunisia in diverse occasioni, è stato titolare nei match amichevoli contro la Croazia il 22 marzo e la Nuova Zelanda il 26 marzo. La sua convocazione arriva in un momento significativo della sua carriera, durante la quale ha mostrato costanza e qualità.