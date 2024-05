Romito sulle polemiche sui sondaggi: 'Non commento, preferisco dati seri'

BARI - Fabio Romito, candidato del centrodestra alle prossime elezioni amministrative a Bari, ha risposto alle polemiche sui sondaggi diffusi di recente, dichiarando di non voler commentare finché non saranno pubblicati ufficialmente sul sito ufficiale e senza conoscere il reale committente. Romito ha espresso perplessità sui risultati dei sondaggi, definendoli "inverosimili" e accusando ambienti vicini all'avvocato Laforgia di veicolare dati distanti anche di venti punti da quelli rilevati in altri sondaggi."È iniziata la guerra dei sondaggi, che non ritengo di commentare", ha dichiarato Romito in risposta alla richiesta di commento sul sondaggio di Yoodata diffuso dal TgNorba. Ha poi aggiunto: "Sorridiamo, e risponderemo nei prossimi giorni con dati seri, riscontrabili, evidentemente solo a liste chiuse e depositate."Il candidato ha sottolineato che, secondo lui, i migliori sondaggi sono quelli condotti ogni giorno fra i baresi che incontrano, evidenziando che la gente spera nella "Nuova Stagione" e si stanca di "giochini propagandistici" e "tecniche usurate" della vecchia politica.Con queste dichiarazioni, Romito sembra voler mettere in discussione la credibilità dei sondaggi diffusi e sottolineare l'importanza di basare le valutazioni su dati concreti e attendibili.