SAN MICHELE SALENTINO (BR) - "Con riferimento allo spiacevole commento pubblicato sotto un post del 25 maggio 2024 sulla pagina Facebook del Comune di San Michele Salentino nei confronti del Presidente del Consiglio On.le Giorgia Meloni, a margine del resoconto e dell'intervista all'On.le Raffaele Fitto in visita alla Fiera dell'Auto, nel reiterare il proprio rincrescimento per quanto accaduto pur non essendovi alcuna responsabilità del Comune, comunico di aver attivato ogni utile procedura in sede di consorzio dell'Ambito dei servizi sociali di Francavilla Fontana da cui il responsabile del commento dipende" ha dichiarato, in una nota stampa, il sindaco di San Michele Salentino, Giovanni Allegrini.





"Il Paese oggi ha bisogno di gesti concreti di vicinanza e di solidarietà e non certamente di estemporanei commenti che non fanno altro che dividere la Comunità Nazionale. Ritengo di aver attivato ogni utile procedura amministrativa per porre rimedio a quanto accaduto e, pertanto, mi appello a tutti affinché un gesto personale, inutile e offensivo, non vada a inquinare la dialettica politica che vede tutti impegnati a rendere sempre più attrattiva la nostra Puglia nel contesto internazionale che a giorni ospiterà personalità al massimo livello" ha dichiarato ancora Giovanni Allegrini, sindaco di San Michele Salentino.