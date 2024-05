San Severo: pregiudicato gambizzato nel quartiere San Bernardino

SAN SEVERO - Un uomo di 30 anni, pregiudicato, è stato gambizzato questa mattina nel quartiere San Bernardino a San Severo. La vittima è stata immediatamente trasportata in ospedale, dove i medici hanno stabilito che le sue condizioni non sono gravi.Secondo le prime ricostruzioni, a sparare sarebbe stato un altro pregiudicato, che è stato già fermato dalle forze dell'ordine. I colpi sarebbero stati esplosi al termine di una lite tra i due uomini.Sul luogo dell'incidente è intervenuta la Polizia, che ha avviato le indagini per chiarire le esatte dinamiche dell'accaduto e i motivi alla base della lite che ha portato alla sparatoria.