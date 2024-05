Lecce: Nikola Krstovic infortunato, salterà l'ultima giornata di Serie A contro il Napoli

FRANCESCO LOIACONO - L'attaccante montenegrino del Lecce, Nikola Krstovic, 24 anni, ha subito un infortunio durante la partita persa contro l'Atalanta per 0-2 allo stadio "Via del Mare" nella trentasettesima giornata di Serie A. Krstovic ha riportato uno stiramento alla gamba destra, che lo costringerà a saltare l'ultima partita della stagione contro il Napoli, in programma domenica 26 maggio alle 18:00 allo stadio "Maradona". Al suo posto, l'allenatore del Lecce ha deciso di schierare Pierotti.Nel corso di questa stagione, Krstovic ha disputato 34 partite con la maglia del Lecce, realizzando 7 reti. La sua ultima marcatura risale alla trentacinquesima giornata, quando ha segnato contro il Cagliari alla "Unipol Domus Arena".La carriera di Krstovic ha visto tappe importanti prima del suo arrivo in Italia. Ha iniziato nello Zeta Golubovci, poi è passato alla Stella Rossa Belgrado in Serbia, per poi giocare nel Graficar Belgrado e nel Dac Dun Streda in Slovacchia. Il Lecce lo ha acquistato il 17 agosto 2023 a titolo definitivo dal Dac Dun Streda.Krstovic vanta anche un'importante esperienza internazionale. Ha collezionato 16 presenze e segnato 3 gol con la nazionale maggiore del Montenegro. Inoltre, è stato un punto fermo nelle selezioni giovanili del Montenegro, avendo giocato nell'Under 17, nell'Under 19 e nell'Under 21.La sua assenza sarà sicuramente un duro colpo per il Lecce, che cercherà di chiudere al meglio la stagione nonostante l'assenza del suo attaccante di punta.