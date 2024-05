Sava, oltre 10mila bottiglie per realizzare il cavallo della Guernica di Picasso

SAVA - Ieri domenica 19 maggio, decine di associazioni e decine di cittadini volontari, con il benestare dell'amministrazione comunale, si sono riuniti a Sava, in Piazza San Giovanni, per dare il via alla seconda edizione di #riPUGLIAmoci. Un evento che unisce l'arte alla sensibilizzazione contro l'abbandono dei rifiuti nelle campagne e nelle periferie pugliesi. Dopo l'hashtag realizzato nella stessa Piazza a novembre 2021, quest'anno si è deciso di raffigurare un particolare della Guernica di Picasso.Tale opera, realizzata nel 1937, rappresenta nel suo complesso, una denuncia contro la violenza cieca del bombardamento e di tutte le guerre, che colpiscono allo stesso modo donne, uomini, bambini e animali, distruggendo ogni forma di vita. A nostra volta intendevamo denunciare l'orrore che l'uomo perpetra ogni giorno ai danni della natura massacrandola con l'inquinamento. La testa del cavallo in agonia è per noi il simbolo di una natura agonizzante a causa della distruzione dell'uomo.A questo link è presente, inoltre, un reel condiviso sulla pagina Instagram dell'evento che ha raggiunto oltre 30mila visualizzazioni: https://www.instagram.com/reel/C7KD8VYCjVq/