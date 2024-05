Scandalo di corruzione in Liguria: arrestato il presidente della Regione Toti e altri politici

GENOVA - Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, è stato posto agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia genovese e della Guardia di Finanza. L'accusa principale è quella di corruzione. La misura cautelare ha coinvolto anche altri politici, manager e imprenditori di rilievo.Tra gli arrestati figura Paolo Emilio Signorini, ex presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, insieme all'imprenditore del porto Aldo Spinelli. Le perquisizioni sono state numerose e ancora in corso. Secondo quanto trapelato, l'inchiesta della Procura ligure è legata alle elezioni regionali del 2020.Nel dettaglio, l'ordinanza della Procura della Repubblica di Genova ha coinvolto diverse personalità di spicco, tra cui Giovanni Toti, Paolo Emilio Signorini, Aldo e Roberto Spinelli, Mauro Vianello, Francesco Moncada (consigliere di amministrazione di Esselunga) e Matteo Cozzani (capo di gabinetto del presidente della Regione). Altri destinatari dell'ordinanza sono Arturo Angelo Testa, Italo Maurizio Testa e Venanzio Maurici.Paolo Emilio Signorini è stato destinatario della custodia cautelare in carcere, mentre per Giovanni Toti sono stati disposti gli arresti domiciliari. Le accuse riguardano corruzione per l'esercizio della funzione e atti contrari ai doveri d'ufficio.Ad Aldo Spinelli è contestata la corruzione nei confronti di Signorini e Toti, mentre per Roberto Spinelli è stato disposto il divieto temporaneo di esercitare l'attività imprenditoriale e professionale. Stessa misura per Mauro Vianello e Francesco Moncada, accusati di corruzione.Matteo Cozzani, capo di gabinetto di Toti, è agli arresti domiciliari per corruzione elettorale, con l'aggravante dell'ipotesi di agevolazione dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, in particolare del clan Cammarata del Mandamento di Riesi con interessi a Genova.Arturo Angelo Testa, Italo Maurizio Testa e Venanzio Maurici sono stati destinatari di misure cautelari relative a corruzione elettorale aggravata.L'inchiesta ha scosso la politica e l'imprenditoria della Liguria, sollevando interrogativi sulla correttezza e l'integrità del sistema politico regionale.