Sequestro di area abusiva per smaltimento illecito di rifiuti: operazione del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale

GIOIA DEL COLLE - Nei giorni scorsi, un'importante operazione è stata condotta dai militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (NIPAAF) del Gruppo Carabinieri Forestale di Bari, in collaborazione con il Comando Stazione Carabinieri di Gioia del Colle. L'intervento è stato mirato al controllo della gestione dei rifiuti e ha portato al sequestro di un'area dove si svolgeva abusivamente l'attività di autodemolizione e smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, senza le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa ambientale.All'interno dell'area sottoposta a sequestro, che si estende per circa 11.000 mq, sono stati rinvenuti diversi tipi di rifiuti, tra cui veicoli fuori uso e parti di essi, pneumatici fuori uso, rifiuti plastici, materiale legnoso, vetro, parti di autovetture, cassoni contenenti rifiuti metallici e guarnizioni, nonché motori, cisterne e fusti contenenti olio minerale esausto e batterie. È emerso che sia l'attività di autodemolizione che quella di gestione dei rifiuti erano svolte senza alcuna autorizzazione, poiché i gestori erano abilitati solo per altre attività legate al trasporto stradale.L'autore di tali illeciti è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per il reato di gestione illecita di rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi, come previsto dal D.Lgs. 152/2006. Attualmente, il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l'esecuzione della misura cautelare sarà seguita dal confronto con la difesa dell'indagato. La sua eventuale colpevolezza sarà accertata in sede di processo, nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti.