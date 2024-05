Studente italiano arrestato a Miami: accuse di tortura e denunce della famiglia

MIAMI - Le immagini dell'arresto dello studente italiano Matteo Falcinelli a Miami, in Florida, stanno generando indignazione e preoccupazione. Sbattuto a terra con violenza, legato e trascinato in cella, Falcinelli implora aiuto mentre viene immobilizzato dagli agenti di polizia. La famiglia ha annunciato l'intenzione di sporgere denuncia per le azioni violente degli agenti, mentre il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto alle autorità americane di prestare la massima attenzione al caso.Secondo quanto riportato dalla madre di Falcinelli, il giovane è stato sottoposto a torture durante l'arresto, subendo gravi danni alle mani e riportando danni fisici e psicologici. La polizia di Miami ha avviato un'indagine interna sui fatti.La madre del ragazzo ha lanciato l'allarme sulle condizioni di Falcinelli, descrivendo le gravi conseguenze dell'arresto sul suo stato di salute mentale e fisica. Il giovane è stato trasferito in un ospedale psichiatrico a causa del rischio di suicidio e ha subito danni ai nervi delle mani a causa delle manette strette eccessivamente dagli agenti di polizia.Il ministro degli Esteri Antonio Tajani si è detto colpito dalla violenza e dal trattamento subito da Falcinelli e ha assicurato il supporto del governo italiano nel seguire il caso e offrire assistenza al giovane e alla sua famiglia attraverso le strutture consolari italiane a Miami.La madre di Falcinelli ha ribadito la necessità di ottenere giustizia e di denunciare la tortura subita dal figlio, mentre la famiglia si è recata negli Stati Uniti per essere al suo fianco durante questa difficile situazione.