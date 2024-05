Serie C: il Cerignola pareggia 0-0 con la Casertana al Pinto ed è fuori dai Play Off

Il Cerignola pareggia 0-0 contro la Casertana al “Pinto” nel secondo turno dei Play Off del girone C di Serie C ed è eliminato, a causa del peggior piazzamento in classifica rispetto ai campani al termine della fase regolare del torneo.La partita si è disputata con grande intensità da entrambe le squadre, ma nessuna è riuscita a sbloccare il punteggio. Nel primo tempo, il Cerignola è andato vicino al gol al 15' con Vuthaj, mentre la Casertana ha risposto al 25' con Celiento, il cui colpo di testa non è riuscito a trovare la porta.Nel secondo tempo, entrambe le squadre hanno continuato a cercare la vittoria. Malcore del Cerignola ha sfiorato la rete al 4', mentre al 24' Curcio della Casertana ha mancato una buona occasione. Al 38', un colpo di testa di Visentin del Cerignola è stato salvato sulla linea da Venturi della Casertana.La Casertana si qualifica quindi per il primo turno della fase nazionale dei Play Off, mentre il Cerignola è costretto a lasciare la competizione.