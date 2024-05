Serie C: il Taranto pareggia con il Picerno allo Iacovone e vola alla fase nazionale dei Play Off

- Il Taranto pareggia 0-0 contro il Picerno allo “Iacovone” nel secondo turno dei Play Off del girone C di Serie C e si qualifica per la fase nazionale, ottenendo un miglior piazzamento in classifica rispetto ai lucani.Nel corso della partita, entrambe le squadre hanno dato il massimo per ottenere la vittoria, ma nessuna è riuscita a trovare la via del gol. Nel primo tempo, il Taranto è andato vicino al gol al 3' con Zonta, mentre il Picerno è rimasto in dieci uomini al 20' a causa dell'espulsione di Murano, che ha colpito Miceli con un pugno. Al 43', D’Agostino del Picerno ha sfiorato la rete.Nel secondo tempo, il Taranto ha continuato a cercare il gol, con Kanoutè che ha colpito il palo al 1'. Al 5', Kanoutè ha avuto l'opportunità di segnare su rigore, ma ha calciato fuori, mentre al 36' Bifulco ha mancato il bersaglio con un tiro di destro. Il Picerno è stato eliminato dalla competizione.L'avversario del Taranto nel primo turno della fase nazionale dei Play Off è stato determinato tramite sorteggio ed è il Vicenza. La squadra pugliese giocherà due partite, l'andata martedì 14 maggio e il ritorno sabato 18.