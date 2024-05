Serie C, Play-Out: Monopoli 1-1 Virtus Francavilla Fontana, biancoverdi salvi

via SS Monopoli fb



La Partita



Primo Tempo



Il primo tempo ha visto entrambe le squadre cercare con determinazione la via del gol. Al 13', Iaccarino del Monopoli ha sfiorato il vantaggio con un tiro insidioso, mentre al 25' Artistico della Virtus Francavilla ha risposto con un'opportunità mancata per poco. La svolta è arrivata al 34' quando Ingrosso ha portato in vantaggio i biancazzurri con un tocco di destro su assist di Macca. Pochi minuti dopo, al 43', Monteagudo ha avuto l'opportunità di raddoppiare per la Virtus Francavilla, ma il suo colpo di testa è finito fuori di poco.



Secondo Tempo



Nel secondo tempo, al 16', Viteritti del Monopoli ha avuto una buona occasione per pareggiare, ma senza successo. La situazione si è complicata ulteriormente per la Virtus Francavilla al 29' quando Di Marco è stato espulso per doppia ammonizione, lasciando la squadra in dieci uomini. Il Monopoli ha approfittato della superiorità numerica e al 41' ha trovato il pareggio con Tommasini, che ha segnato di testa su un preciso cross di Borello.



Il Confronto Andata e Ritorno



Il risultato dell'andata, terminato anch'esso 1-1 alla "Nuovarredo Arena", ha significato che il Monopoli potesse contare sulla migliore posizione in classifica (quartultimo posto con 42 punti) rispetto alla Virtus Francavilla Fontana (penultima con 35 punti, insieme al Monterosi) per garantirsi la salvezza.



Conclusione



La Virtus Francavilla Fontana, nonostante l'impegno e la lotta fino all'ultimo minuto, retrocede in Serie D, mettendo fine a un ciclo di otto anni consecutivi in Serie C. Il Monopoli, invece, può festeggiare la permanenza nella categoria e guardare con speranza alla prossima stagione, grazie anche al supporto dei suoi tifosi che hanno gremito lo stadio "Veneziani" per questa cruciale sfida.



La salvezza dei biancoverdi è un risultato significativo, frutto di determinazione e resistenza, mentre per la Virtus Francavilla Fontana sarà importante ripartire con rinnovata energia per affrontare le sfide della Serie D.

– Il Monopoli ha conquistato la salvezza in Serie C grazie a un pareggio per 1-1 contro la Virtus Francavilla Fontana nella partita di ritorno dei play-out del girone C, disputata allo stadio "Veneziani". La squadra biancoverde si è assicurata la permanenza nella categoria grazie alla migliore posizione in classifica al termine della stagione regolare, che ha visto la Virtus Francavilla Fontana retrocedere in Serie D dopo otto anni.