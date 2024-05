Lecce Primavera travolge Monza 5-1 nell'ultima giornata del Campionato

Il Lecce Primavera vince 5-1 a Monza nella trentaquattresima e ultima giornata. Nel primo tempo al 4’ l’ albanese Dario Daka dei salentini su punizione va vicino al gol. Al 15’ il Lecce Primavera passa in vantaggio con Daka su rigore concesso per un fallo di Mario Giubrone sull’ albanese Dejvi Metaj. Al 17’ i pugliesi raddoppiano per merito dello svedese Adrian Helm, tocco al volo di destro su cross dell’ irlandese Ed Mc Jannett. Al 21’ Helm realizza la terza rete dei salentini di sinistro. Al 39’ i brianzoli segnano con Daniel Zoppi con una conclusione dal limite dell’area.Nel secondo tempo al 17’ lo svedese Sammi Davis dei giallorossi pugliesi di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 25’ Emmanuel Casciano con una girata di destro realizza il quarto gol dei salentini, al 35’ l’ olandese Vernon Addo con un bolide di sinistro segna la quinta rete della squadra di Federico Coppitelli e al 42’ Daka per pochissimo non permette ai salentini la sesta marcatura della partita. Il Lecce Primavera conclude il campionato al sestultimo posto in classifica con 41 punti insieme alla Juventus.