Serie A, il Lecce pareggia 0-0 contro il Napoli al Maradona

Nel secondo tempo al 3’ Cajuste della squadra di Francesco Calzona non inquadra la porta. Al 6’Kvaratskhelia dei campani per poco non riesce a segnare. Al 7’ Cajuste si sinistro colpisce il palo. Al 18’Ngonge dei partenopei con un tocco al volo centra la traversa. Al 24’ Piccoli e al 38’Oudin entrambi della squadra di Luca Gotti vanno a un passo dal vantaggio. Il Lecce conclude il torneo al tredicesimo posto in classifica con 38 punti. Il Napoli chiude questa stagione nono con 53 punti insieme al Torino.

FRANCESCO LOIACONO - Ottavo pareggio esterno del Lecce in questo campionato, I salentini impattano 0-0 contro il Napoli al “Maradona” nella trentottesima e ultima giornata di Serie A. Nel primo tempo al 2’ Olivera dei campani di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 4’ Politano dei partenopei va vicino al gol. All’ 8’ Dorgu dei giallorossi pugliesi sfiora la rete. Al 41’ Berisha del Lecce non concretizza una buona occasione.