Serie A: Lecce sfida il Napoli al 'Maradona' per l'ultima giornata

– Domani alle 18:00, il Lecce affronterà il Napoli allo stadio "Diego Armando Maradona" nella trentasettesima e ultima giornata di Serie A. La partita sarà cruciale per entrambe le squadre: i salentini puntano a vincere per mantenere il tredicesimo posto in classifica, mentre i campani mirano al successo per assicurarsi un posto nella Conference League.Nel Lecce, Blin e Ramadani saranno schierati come esterni, Dorgu agirà da regista, e la coppia d'attacco sarà formata da Piccoli e Almqvist. Per il Napoli, Anguissa e Lobotka opereranno sulle fasce, Politano sarà il trequartista, con Raspadori e Kvaratskhelia in avanti. La partita sarà diretta dall'arbitro Federico Dionisi della sezione di L’Aquila.Nella partita di andata, il Napoli si impose con un netto 4-0 al "Via del Mare". Tuttavia, i giallorossi pugliesi hanno un buon ricordo dell'ultimo incontro in Serie A disputato al "Maradona" il 31 agosto 2022, quando riuscirono a strappare un pareggio per 1-1. In quell'occasione, i partenopei passarono in vantaggio al 27' con un gol di Elmas, ma il Lecce rispose al 31' con una rete di Colombo.Il Lecce potrà contare sul sostegno di 1000 tifosi che seguiranno la squadra in trasferta, sperando di concludere la stagione con una prestazione positiva. Anche il Napoli cercherà di chiudere il campionato con una vittoria davanti al proprio pubblico, consolidando la propria posizione in Europa per la prossima stagione.