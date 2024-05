Ezio Capuano lascia il Taranto: il tecnico non sarà confermato per il prossimo campionato di Serie C

Ezio Capuano non sarà l'allenatore del Taranto nella prossima stagione di Serie C. Dopo due stagioni caratterizzate dalla salvezza e dalla qualificazione ai Play Off, il tecnico ha deciso di lasciare la squadra pugliese.Secondo fonti vicine alla società, Capuano aveva richiesto un aumento dell’ingaggio e la possibilità di costruire una squadra competitiva per puntare alla promozione diretta in Serie B. Tuttavia, il presidente del Taranto, Massimo Giove, non è stato in grado di garantire queste condizioni, portando così alla separazione.Il Taranto ha concluso la fase regolare del campionato al quarto posto con 65 punti, a pari merito con la Casertana. Nonostante la buona posizione in classifica, la squadra è stata eliminata dal Vicenza nel secondo turno della fase nazionale dei Play Off.Capuano, noto per la sua esperienza e competenza, ha avuto una carriera ricca di tappe in numerose squadre, sia italiane che internazionali. Tra le squadre da lui allenate figurano l’Ebolitana, la Pro Salerno, l’Altamura, la Cavese, il Trapani, la Puteolana, la Nocerina, il Sora, la Juve Stabia, la Paganese, il Potenza, il Messina, il Fondi, la Casertana, l’Arezzo, il Modena, la Sambenedettese, il Rieti e l’Eupen in Belgio.La decisione di Capuano di lasciare il Taranto apre ora la strada alla ricerca di un nuovo allenatore che possa guidare la squadra nella prossima stagione. I tifosi rossoblù attendono con ansia l'annuncio del nuovo tecnico, sperando in un progetto che possa riportare il Taranto ai vertici del calcio italiano.