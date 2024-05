Sette giovani arrestati a Mola di Bari per spaccio di droga

MOLA DI BARI - Nell'ambito dei servizi di prevenzione e repressione condotti dal Comando Compagnia Carabinieri di Monopoli contro forme di illegalità, soprattutto legate allo spaccio e al consumo di droghe, sette giovani di Mola di Bari, con età compresa tra i 19 e i 22 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L'operazione è scaturita da una perquisizione domiciliare eseguita dai Carabinieri della Tenenza di Mola di Bari e del Nucleo Operativo e Radiomobile all'interno di una stanza di un B&B del luogo, affittata per una sola notte da uno degli arrestati. Durante la perquisizione, sono stati sorpresi e identificati i sette giovani mentre confezionavano dosi di droga. Nell'abitazione sono stati rinvenuti 750 grammi di hashish, parte dei quali già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio, e altri 14 panetti nascosti all'interno di contenitori di carta recanti il marchio di lattine di bevande varie. Inoltre, sono stati trovati diversi materiali per il confezionamento della droga, due bilancini elettronici di precisione e la somma contante di 475,00 euro.L'Autorità Giudiziaria, dopo aver tradotto tutti gli arrestati in carcere, ha disposto, durante l'udienza di convalida, la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Mola di Bari, con prescrizione dell'obbligo di rimanere presso le rispettive abitazioni durante le ore notturne. Si sottolinea che il procedimento penale è ancora nelle fasi delle indagini preliminari e che la colpevolezza per i reati contestati sarà accertata durante il processo.