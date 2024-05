Solenne concelebrazione eucaristica per la traslazione di San Domenico a Bari

La Storia della Traslazione di San Domenico



San Domenico (1170-1221), fondatore dell'Ordine dei Predicatori, fu sepolto nel coro di San Nicolò delle Vigne, come da lui desiderato, "sotto i piedi dei suoi frati". Il 24 maggio 1233, il Beato Giordano di Sassonia esumò e trasferì il corpo del santo in un sarcofago di marmo. Successivamente, il Beato Giovanni da Vercelli, sesto Maestro dell'Ordine, ordinò la costruzione di un'arca più degna, e il 5 giugno 1267 vi depose le reliquie del santo Fondatore.



Lo Splendido Sepolcro e le Traslazioni Successive



Lo splendido sepolcro, eseguito da Nicolò Pisano e completato da Nicolò di Bari, fu aperto il 15 febbraio 1383, durante il generalato del Beato Raimondo da Capua, per l’estrazione del capo, ultima volta in cui le ossa del santo vennero alla luce. Le traslazioni successive avvennero l'11 novembre 1411 in una speciale cappella, e il 25 aprile 1605 nel luogo attuale, senza aprire la cassa.



Protezione Durante la Guerra e Ricollocazione



Il 17 aprile 1943, per proteggere i preziosi resti dalle incursioni aeree, furono riposti in un rifugio blindato e poi recuperati il 23 agosto 1946. Dopo un'accurata ricognizione radiologica e solenni celebrazioni, il 15 settembre dello stesso anno, alla presenza del Cardinale Legato, del Maestro dell’Ordine Padre Stanislao Gillet e del Capitolo elettivo dell’Ordine, le reliquie furono ricollocate nella candida arca marmorea.



Invito alla Celebrazione



La Comunità dei Padri Domenicani di Bari invita tutti a unirsi in preghiera e celebrazione per ricordare e onorare San Domenico. La Solenne Concelebrazione Eucaristica sarà un momento di riflessione e devozione, celebrando la vita e l'eredità spirituale del Fondatore dell’Ordine dei Predicatori.



Dettagli della Celebrazione:





Data: 24 maggio 2024

Ora: 18.30

Luogo: Basilica Pontificia San Nicola, Bari

Presiede: Fr. Daniele Maiorano OFMconv, Ministro Provinciale dei Frati Minori Conventuali di Puglia

Unitevi a noi per questa significativa occasione nella splendida cornice della Basilica Pontificia San Nicola, rendendo omaggio a San Domenico e alla sua duratura influenza spirituale.

