Spiritualità e natura: alla scoperta della Domus Pacis di Santa Maria Degli Angeli

Un luogo di pace e serenità situato nella meravigliosa Umbria, precisamente a Santa Maria Degli Angeli, non distante da Assisi. La Domus Pacis, a pochi passi dalla suggestiva basilica della Porziuncola, è un hotel con camere accoglienti e 16 ampie sale convegni, il park hotel, di proprietà dei frati minori dell’Umbria, incarna l’armonia tra semplicità, comfort e relax con un immenso parco che lo circonda.

All’interno della struttura, c’è una missione importante. La Domus Pacis – racconta Monica Righele, General Manager dell’hotel –mette al primo posto l'evangelizzazione, perché dà la possibilità ai frati di farsi conoscere e di avvicinare alla fede, in particolar modo, i giovani, anche quelli totalmente atei. La nostra struttura nasce per gli orfani di guerra. Fortunatamente, le guerre, almeno in Italia, sono diminuite e quindi, nel tempo, si è trasformato in una casa di accoglienza per i più bisognosi e per i pellegrini.

L’impegno e lo spirito di accoglienza di tutti i collaboratori, rendono la permanenza un’esperienza unica. Il soggiorno contribuirà a sostenere le attività dei Frati Minori: opere di carità in Italia e all’estero, studi e formazione dei giovani frati e le necessità dei frati infermi.

Il tutto, ovviamente, comporta dei costi molto importanti. I frati – spiega Righele - non hanno, come invece succede per i preti della religione cattolica, sovvenzioni statali. Hanno fatto il voto di povertà e non vogliono e non possono lucrare su niente. Per cui questo hotel, ha come primaria missione, quella dell’evangelizzazione e di conoscenza della loro missione. E' un immobile imponente, affronta dei costi importanti e deve sottostare, giustamente, a leggi e manutenzioni. Paghiamo le tasse, anzi, quello che manca per raggiungere la copertura dei costi ce la devono mettere i frati di loro tasca. Nello stesso tempo è importante che la struttura sopravviva e funzioni anche come hotel. Essendo una struttura grande, abbiamo necessità di essere più che attivi, proattivi e in regola con tutte quelle che sono le procedure di sicurezza, come l'antincendio.

Come si è evoluto il turismo: In questi anni c’è stato un grande incremento, soprattutto dopo la pandemia. Assisi e tutta l'Umbria vive per il turismo. Purtroppo, molte strutture alberghiere, durante la pandemia, non hanno retto l'impatto. Qui l’abbiamo retto perché, nonostante fosse chiuso, abbiamo fatto delle scelte: innanzitutto non licenziare nessuno. Anzi, avevamo proposto dei corsi di formazione per motivare i dipendenti in questa fase così difficile. Ci siamo fatti forza e siamo andati avanti.

La Domus Pacis dona amore ed è un luogo dove ci si sente a casa: l’obiettivo è prendersi cura della cura dell'altro, donando sorrisi e serenità. Da noi arriva gente che vuole stare bene con se stessi e con gli altri’’.





Per info:

https://domuspacis.it/