Sarafine, al via il nuovo tour: il 4 luglio in concerto a Molfetta

Sarafine. la vincitrice dell’edizione 2023 di X Factor, è pronta per il suo primo vero tour. Sara Sorrenti, questo il vero nome dell’artista, darà il via il prossimo 2 giugno al “È COSI CHE VA IL MONDO TOUR” che la porterà in giro per l’Italia durante tutta l’estate.

Sarà l’occasione per Sarafine di far ascoltare al pubblico i brani a cui ha lavorato in questi mesi, quelli che l’hanno accompagnata durante il programma e la musica che Sara propone durante i suoi deejay set.

Sarafine scrive scrive (in italiano e in inglese), canta, produce e suona tutto in prima persona e questo le permette di portare sul palco una performance completa a tutti gli effetti che mixa influenze musicali di elettronica e di generi più leggeri come la Dubstep, la Techno, la Trap, la Drill e il Pop.

Queste le prima date del tour organizzato e prodotto da Gemma Concerti:





02 giugno RENDE (CS) Mood Summer

22 giugno BUCCINASCO (MI) Festa della Musica

04 luglio MOLFETTA (BA) Eremo Club

06 luglio BASTIA UMBRA (PG) Riverock

12 luglio FIORANO MODENESE (MO) Fiorachella Music Festival

13 luglio AREZZO (AR) Men/go Festival

18 luglio SENIGALLIA (AN) 105XMasters

20 luglio SAN GODENZO (FI) Festival della Montagna Fiorentina

27 luglio CAPRAROLA (VT) Ecosound Festival

03 agosto ALCAMO (TP) Alcart Festival

04 agosto SOVERIA MANNELLI (CZ) Festival del Lamento

10 agosto CORLETO MONFORTE (SA) Allevamenti Festival

12 agosto LEVERANO (LE) Civuoleunpaese

18 agosto MARINA DI MASSA (MS) Palcoscenici Stellati

07 settembre SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) Notte Bianca





Sarafine è il nome d’arte di Sara Sorrenti, nata a Salerno nel 1988 e cresciuta a Vibo Valentia, in Calabria.

Prima di dedicare la sua carriera interamente alla musica, Sara per un periodo ha vissuto tra Lussemburgo e Belgio occupandosi di fiscalità internazionale presso diverse multinazionali, rinunciando all’idea di fare la musicista.

Per inseguire il suo sogno, a un certo punto della sua vita, ha deciso di abbandonare la sua carriera da impiegata per iniziare a vivere di musica.

Per questo partecipa alla diciassettesima edizione di X Factor 2023 portandosi a casa la vittoria. Da allora Sara ha deciso di prendersi il tempo necessario per scrivere, suonare, esplorare la musica che la porterà presto a pubblicare i suoi nuovi brani perché la sua carriera è solo all’inizio, una pagina bianca che aspetta solo di essere scritta.