Teatro: al Piccinni spettacolo omaggio ad Alessandro Leogrande

BARI - Il Teatro Piccinni di Bari si prepara ad ospitare un evento straordinario in memoria di Alessandro Leogrande, giornalista e scrittore tarantino, nel giorno del suo compleanno, il 20 maggio.Lo spettacolo intitolato "Alessandro - Un canto per la vita e le opere di Alessandro Leogrande" sarà un omaggio al talento e all'impegno intellettuale di Leogrande, prematuramente scomparso nel 2017. Organizzato in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, lo spettacolo sarà un'occasione per ricordare e celebrare la figura di questo autore straordinario."Alessandro" è stato definito lo "Spettacolo dell’anno 2023" dal Krapp’s Last Post ed è una produzione di Teatro Koreja in coproduzione con Ura Teatro, diretto da Fabrizio Saccomanno e interpretato da Fabrizio Saccomanno, Barbara Petti, Emanuela Pisicchio, Maria Rosaria Ponzetta e Andjelka Vulic.Lo spettacolo è un viaggio attraverso la vita e le opere di Leogrande, un'intellettuale che ha dedicato la sua vita a raccontare le storie di chi vive ai margini della società, dei migranti e delle comunità emarginate. "Alessandro" è una celebrazione della meraviglia di fronte all'arte, della compassione per gli altri e della resistenza contro le ingiustizie del mondo.I biglietti per lo spettacolo sono disponibili online, presso i punti vendita Vivaticket e presso il botteghino del Teatro Piccinni. Un'opportunità da non perdere per tutti coloro che desiderano rendere omaggio a uno degli intellettuali più importanti della nostra epoca.Per ulteriori informazioni e per l'acquisto dei biglietti, è possibile visitare il sito web ufficiale del Teatro Pubblico Pugliese all'indirizzo https://www.teatropubblicopugliese.it/comuni-rassegne/alessandro-3/