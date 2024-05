Tech Jobs Fair: aziende tech alla ricerca di talenti in Puglia

ph: Eniko Lorinczi

BARI - L'evento Tech Jobs Fair torna a Bari sabato 18 maggio presso lo Spazio Murat, in Piazza del Ferrarese, offrendo un'opportunità unica per mettere in contatto talenti e aziende innovative del settore tecnologico. Organizzato da Swap Party e patrocinato dal Comune di Bari, l'evento è pensato per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro nel campo della tecnologia.La giornata, che si svolgerà dalle 9:30 alle 17:00, promette momenti di formazione e scambio con le aziende del tech, con diverse sessioni tecniche formative condotte da esperti del settore. Per partecipare è necessaria la registrazione tramite il link fornito.La Puglia, e in particolare Bari, sta emergendo come un importante centro nel panorama nazionale del settore tecnologico, con numerose aziende che cercano figure professionali da inserire nei propri organici. L'evento Tech Jobs Fair rappresenta un'opportunità per coloro che desiderano rientrare in regione dopo esperienze lavorative e di studio altrove, o per chi vede la Puglia come luogo ideale per vivere e lavorare.Oltre alle sessioni di formazione, l'evento offrirà momenti di networking e approfondimento su argomenti quali big data, intelligenza artificiale, open source e molto altro ancora. I partecipanti avranno la possibilità di incontrare i recruiter delle aziende presenti e di presentare i propri progetti di coding realizzati durante una Hackathon Online precedente.Numerose aziende e associazioni partner parteciperanno all'evento, offrendo opportunità di lavoro e formazione. Tra queste Almaviva Digitaltec, Axians, BIP Group, BurdaForward, Contrader, Ethica System, Exprivia, EY, Logifuture, Lutech, Orienta Digital, Seacom e Sidea Group.L'evento Tech Jobs Fair rappresenta un'occasione imperdibile per coloro che desiderano intraprendere una carriera nel settore tecnologico o per chi cerca nuove opportunità professionali nel campo della tecnologia. Per maggiori informazioni e per registrarsi all'evento, è possibile visitare il sito web indicato.La giornata si concluderà alle 17:00, dopo una serie di interessanti sessioni e presentazioni sul futuro del lavoro nel settore tech.9:30 ingresso e registrazione10:00 Saluto degli organizzatori e presentazione dei partner che hanno contribuito a realizzare l’evento10:30 Conosci le aziende del TECH JOBS fair BariUn fitto botta e risposta condotto dalla giornalista Francesca Franceschi con i protagonisti delle aziende in cerca di personale tech in Puglia che hanno sponsorizzato l’evento.11:45 Data Pipeline nel mondo delle Media Tech CompanyIn questa sessione potrai scoprire come una grande azienda editoriale digitale gestisce l'approvvigionamento dei dati da una moltitudine variegata di fonti e le relative tecnologie abilitanti.12:05 Naviga il futuro del lavoro tech: come l'Open Source e le Community possono aprirti nuove porte e potenziare la tua carrieraNel mondo del lavoro tech in evoluzione, l'Intelligenza Artificiale rappresenta sia una sfida che un'opportunità. L'AI non ruberà il lavoro, infatti lo trasformerà. Per essere pronti ad adattarsi e navigare questo cambiamento, è fondamentale trovare il giusto equilibrio tra hard skills e soft skills. L'Open Source e il coinvolgimento attivo nelle community possono essere i tuoi più potenti alleati in questo viaggio.12:25 BIP Company Presentation12:45 Analytics: la potenza del paradigma associativo e dell'AI per scoprire gli insight13:05 Maintaining pace with technology: the new expectations of Gen Z and Gen AlphaL’importanza della comprensione delle aspettative e dei bisogni degli utenti e dei clienti, e in particolare delle generazioni più giovani come la Gen Z e Gen Alpha, per il successo delle aziende nel contesto tecnologico in rapida evoluzione.14:00 Presentazione progetti realizzati nell'hackathonI team che hanno partecipato all'hackathon online del 13 -17 maggio presentano i loro progetti di coding a cui hanno lavorato in base ai requisiti proposti. Ogni team presenterà il proprio MVP, raccontando le tecnologie e i tool utilizzati, l'organizzazione del proprio lavoro per raggiungere il risultato. In questo modo le aziende avranno la possibilità di vedere ‘all’opera’ alcuni dei candidati.15:45 Platform engineering with CNCF - navigating the landscape for successThis talk delves into the critical intersection of Platform Engineering and CNCF projects, offering insights into harnessing these tools to build robust, scalable, and efficient platforms.16:05 Augmented martech: la nuova visione per il marketing guidata dall'intelligenza artificialeTendenze Mar-tech con focus AI; dopo un'introduzione su AI, esamineremo AI per decisioni e azioni di marketing con un particolare affondo su un caso aziendale legato al large language model.16:25 L'AI Generativa e il suo impatto nel mondo enterprise: 3 casi d’uso sviluppati da R&D BariVerranno presentati tre scenari di applicazione dell’AI Generativa sviluppati dal centro di eccellenza R&D di Bari di Lutech: Digital Twin, Intelligent IT Operations e Automazione dei processi.17:00 Termine TECH JOBS fair Bari 2024