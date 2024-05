Tentativo di fuga da parte di un detenuto negli uffici del Giudice di pace di San Severo

SAN SEVERO - Questa mattina, un detenuto ha tentato la fuga dagli uffici del Giudice di pace di San Severo, nel territorio foggiano, dove era stato condotto per un'udienza. Tuttavia, il suo tentativo è stato prontamente interrotto dagli agenti di polizia penitenziaria del Nucleo Traduzioni di Foggia.Federico Pilagatti, segretario pugliese del Sappe (Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria), ha reso noto l'accaduto, spiegando che "la pronta reazione e il tempestivo intervento degli uomini della polizia penitenziaria di scorta hanno permesso di sventare la clamorosa fuga".Durante il tentativo di fuga, il detenuto ha strattonato uno degli agenti e si è dato alla fuga verso il centro storico, ma è stato prontamente fermato dai Baschi Azzurri, con uno di loro che è stato morso dal detenuto.Pilagatti ha commentato l'accaduto definendolo "una cosa grave", che avrebbe potuto causare ulteriori problemi alla sicurezza e all'incolumità dei poliziotti, dei detenuti e dei cittadini presenti negli uffici del Giudice di pace di San Severo.Donato Capece, segretario generale del Sappe, ha denunciato che la situazione nel sistema penitenziario, sia a livello regionale che nazionale, è allarmante. Ha sottolineato che anche nelle scorse settimane altri agenti hanno subito aggressioni da parte dei detenuti. Capece ha sottolineato l'urgente necessità di dotare la polizia penitenziaria di strumenti adeguati per difendersi dalla violenza dei detenuti, tra cui il taser e ogni altro strumento utile per garantire la sicurezza degli operatori e il rispetto delle regole.