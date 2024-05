Tentato omicidio a Taranto: donna accoltella marito per relazione extraconiugale

TARANTO - Questa mattina a Taranto si è verificato un drammatico tentato omicidio, quando una donna ha accoltellato il marito dopo aver scoperto la sua relazione extraconiugale con un'altra donna. L'episodio ha avuto luogo all'alba, intorno alle 6, scuotendo la tranquillità della città.La donna ha colpito il marito più volte con un coltello da cucina, infliggendogli gravi ferite prima di allontanarsi dal luogo del crimine. Successivamente si è presentata spontaneamente presso la Questura, accompagnata dai suoi avvocati, per consegnarsi alle autorità.Nel frattempo, l'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale in gravi condizioni a causa delle ferite riportate durante l'aggressione. Il personale medico sta attualmente lavorando per salvargli la vita.Questo tragico episodio ha scosso la comunità locale e ha portato alla luce una situazione di tensione e conflitto all'interno della coppia. Le indagini sono in corso per stabilire le circostanze esatte dell'aggressione e le eventuali conseguenze legali per la donna responsabile dell'atto.