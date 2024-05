Trame Contemporanee 2024: Festival di Teatro e Drammaturgia contemporanea

MOLFETTA - Dal 23 maggio al 21 luglio, la città di Molfetta ospita la terza edizione di "Trame Contemporanee", il festival teatrale e di drammaturgia contemporanea curato dalla compagnia Malalingua ETS, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, e la direzione artistica di Marianna De Pinto e Marco Grossi. L'evento si snoda in 17 appuntamenti che coinvolgono varie location della città e altri comuni della provincia Bat."Trame Contemporanee" si propone come un'occasione per esplorare il teatro, le arti performative e la scrittura scenica, offrendo uno sguardo originale sul presente, ricco di contraddizioni e domande. Attraverso coproduzioni, sinergie multidisciplinari, prime regionali e proposte internazionali, il festival cerca di arricchire il dibattito culturale e artistico.Al centro della terza edizione del festival c'è l'educazione sentimentale, con uno sguardo particolare sulle emozioni e sulle relazioni affettive. Questo tema, tra i più urgenti del vivere contemporaneo, viene esplorato attraverso una varietà di spettacoli, laboratori e incontri che coinvolgono artisti nazionali e internazionali.Il programma di "Trame Contemporanee 2024" offre una vasta gamma di spettacoli e eventi. Tra le proposte in programma:"Old Fools" di Tristan Bernays, una riflessione intensa sull'amore e sui ricordi, portata in scena dalla Compagnia Malalingua."La Frontiera" di Muta Imago, uno spettacolo itinerante che mescola performance, podcast live e concerto, alla ricerca del sé passato e futuro."D.O.S.E. Anatomic Sound" di Jacqueline Bulnés e Niklas Emborg Gjersøe, una performance interattiva che esplora il corpo attraverso il movimento, la voce e la musica elettronica."Amleto di nessuno (Hamlet of no one)" di Nassim Solemainpour, una meditazione sorprendente sull'identità e sulla realtà, con la partecipazione del pubblico come unico interprete."Il mistero buffo" di Dario Fo, interpretato da Matthias Martelli in una riproposizione unica e coinvolgente.Oltre agli spettacoli, il festival include anche sezioni speciali come "Trame Contemporanee al tempo dei piccoli", dedicata alla drammaturgia contemporanea per le nuove generazioni, e "Trame Contemporanee Lab", con laboratori rivolti a professionisti del settore."Trame Contemporanee 2024" si conferma come un appuntamento imprescindibile per gli amanti del teatro e delle arti performative, offrendo un'ampia panoramica delle tendenze e delle tematiche più attuali nel panorama della drammaturgia contemporanea.