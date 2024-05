Tiggiano, al via 'Walk for the cure' per contrastare il tumore al seno

TIGGIANO (LE) - TUA è un’associazione culturale composta da giovani di diverse età, con studi e background differenti. Tutto nasce dall’idea di lasciare un segno, di realizzare qualcosa di unico per i ragazzi/e e per il territorio, attraverso la cooperazione attiva con gli enti locali, le comunità, le aziende locali e le altre associazioni. - TUA è un’associazione culturale composta da giovani di diverse età, con studi e background differenti. Tutto nasce dall’idea di lasciare un segno, di realizzare qualcosa di unico per i ragazzi/e e per il territorio, attraverso la cooperazione attiva con gli enti locali, le comunità, le aziende locali e le altre associazioni.





Uno degli obiettivi di "TUA" è farsi promotrice di luoghi e servizi. A ottobre 2023, nasce ‘Il tempo è ROSA’, un evento di informazione sulla prevenzione dei tumori femminili, dove ci avviciniamo e sosteniamo Komen Italia, associazione per la lotta contro il tumore al seno.





Da lì parte il nostro progetto, poter offrire gratuitamente a donne dai 25 ai 35 anni la possibilità di sottoporsi ad ecografia mammaria gratuita, per far sì che il controllo annuale diventi routine.





Grazie al sostegno di amiche senologhe siamo riusciti ad ottenere ben 150 ecografie che si svolgeranno per una domenica al mese fino a maggio.





A conclusione delle domeniche della prevenzione ci sarà la ‘Walk for the cure’, che si svolgerà domenica 26 maggio a Tiggiano.





Il ricavato delle iscrizioni sarà interamente devoluto a KOMEN ITALIA per la realizzazione di vari progetti riservati a tutte le donne.





Da Komen Italia: "Walk for the Cure", la passeggiata solidale per sensibilizzare e raccogliere fondi dedicati ai progetti per la lotta ai tumori del seno. I sostenitori di Komen Italia possono organizzare la "Walk" direttamente sul loro territorio, per diffondere il messaggio sull’importanza della prevenzione e dell’adozione di sani stili di vita. L’iniziativa rientra tra i progetti che Komen Italia, organizzazione basata sul volontariato che da 25 anni è in prima linea per la lotta ai tumori del seno, promuove attraverso il binomio vincente di sport e prevenzione. Sono proprio questi i due strumenti principali che l’Associazione utilizza per sottolineare all’importanza della tutela della salute femminile e lo fa creando tantissime iniziative su tutto il territorio, aperte a chiunque voglia partecipare. Lo sport è infatti un forte aggregante, un mezzo potente in grado di diffondere, con leggerezza e divertimento, messaggi importanti su salute e prevenzione ed è in grado di farlo coinvolgendo bambini, giovani e adulti".





L’evento, oltre alla passeggiata solidale, prevede al rientro in piazza il ‘Cittadella della Prevenzione’.





Nel dettaglio daremo la possibilità a tutti i partecipanti e non di poter usufruire di prestazioni sanitare gratuitamente, ricevere informazioni, prendere parte ai corsi fitness e partecipare ai vari show cooking della giornata.





Una possibilità unica per tutti, un vero e proprio luogo di prevenzione, perché si sa che prevenire è meglio che curare.