'Le relazioni pericolose: la psichiatria tra cura e custodia', dalla chiusura degli OPG al difficile avvio delle REMS

dalla ASL Bari in collaborazione con il Comune di Putignano e l’Ordine degli Assistenti Sociali, il tema attualissimo della chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG)

e dell’istituzione delle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) per gli autori di reato affetti da patologia psichiatrica.



Un passaggio legislativo la cui faticosa applicazione ha fatto via via emergere la necessità di una maggiore sincronizzazione gestionale con riferimento ai principi stessi della cura.



Il fitto programma prevede, dopo i saluti istituzionali, diversi interventi tecnici e scientifici forieri di un dialogo proficuo tra professionisti della Salute mentale e della Giustizia.



Moderati da Elpidio Iorio (direttore della Rassegna nazionale “PulciNellaMente”), interverranno:





Anna Maria Camposeo, Direttrice Centro Salute Mentale Area 7

Roberto Catanesi, Professore Ordinario di Psicopatologia forense, Università degli Studi di Bari

Guido Di Sciascio, Direttore D.S.M. ASL Bari

Silvia Maria Dominioni, Presidente Tribunale di Sorveglianza di Bari

Luigi Fruscio, Direttore Generale f.f. ASL Bari

Nicola Graziano, Magistrato e Scrittore

Eugenia Pontassuglia, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto

Angela Tomasicchio, Avvocato Generale Corte d’Appello di Bari.

Momenti culminanti dell'evento saranno il dialogo sul libro-inchiesta "Matricola zero zero uno", tra il direttore generale Luigi Fruscio e l'autore, il magistrato Nicola Graziano, e lo spettacolo teatrale che mette in scena proprio le vicende raccontate nel libro – e vissute in prima persona - dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Aversa, a cura della compagnia teatrale Associazione "Il Colibrì" nell'ambito della Rassegna Nazionale di Teatro-Scuola "PulciNellaMente" con la regia di Antonio Iavazzo.





Durante la lunga giornata, inoltre, sono previsti momenti di intrattenimento musicale e performance artistiche di alta moda organizzati dall’Associazione Art Fashion Dream Aps: sul palco il duo armonica e chitarra Paolo Daniele & Nicola Lepore (The Sound of Breath – Movie con voice off di Monica Guerritore) e gli abiti di Michele Gaudiomonte Haute Couture.



BARI – Patologia psichiatrica e reati: una giornata dedicata alla formazione di 200 operatori sanitari e al confronto a più voci, tra magistrati e psichiatri. Al centro dell’evento dal titolo “Le relazioni pericolose - La psichiatria tra cura e custodia”, organizzato per il prossimo 9 maggio 2024 (ore 14,30-21, Teatro comunale di Putignano).