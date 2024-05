Tragedia ad Udine: donna uccide il marito

UDINE - Una tragedia ha scosso la tranquilla cittadina di Bicinicco, nella provincia di Udine, dove una donna ha ucciso il proprio marito. L'omicidio sarebbe avvenuto intorno alle 21.30 in una palazzina situata in via Roma. Attualmente, le indagini sono condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale.La vittima, un uomo della stessa età della moglie, era una figura rispettata nella comunità locale. Il suo corpo è stato ritrovato all'interno di una stanza nell'abitazione della coppia, come riportato da 'Il Piccolo'.La presunta responsabile dell'omicidio, una donna di circa quarant'anni, è stata fermata dagli investigatori e si trova attualmente sotto custodia. Le circostanze esatte che hanno portato a questo tragico evento devono ancora essere chiarite, e la comunità locale è sconvolta dall'accaduto.Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sulle motivazioni dietro l'omicidio o sullo stato emotivo della donna al momento dell'arresto. La tragedia ha gettato un'ombra di dolore e sgomento su Bicinicco, con i residenti che si ritrovano a cercare conforto e risposte in un momento così difficile.