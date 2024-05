Il presidente Emiliano: 'La Puglia contro le mafie, dati economici in crescita'

BARI - Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha rilasciato una dichiarazione al termine dell'audizione presso la Commissione Parlamentare Antimafia a Roma, sottolineando il suo impegno nel difendere la regione da qualsiasi coinvolgimento con le mafie.Emiliano ha ribadito che, secondo le informazioni a sua disposizione, l'amministrazione regionale da lui guidata non è coinvolta in nessuna delle indagini in corso. Ha ringraziato la presidente e tutti i membri della Commissione per avergli concesso tanto tempo per esporre la sua posizione.Il Presidente ha espresso la sua determinazione nel difendere la regione Puglia da qualsiasi macchia che possa compromettere il suo impegno contro le mafie e il malaffare. Ha sottolineato che tutti i pugliesi sono schierati contro le mafie, riconoscendo alcune eccezioni presenti in tutte le comunità.Inoltre, Emiliano ha ringraziato i pugliesi per il sostegno che gli hanno sempre dimostrato in questa lotta e per il contributo che stanno apportando al cambiamento della storia della regione. Ha evidenziato che i dati sul trend dello sviluppo economico della Puglia sono tra i migliori in Italia, addirittura superiori a quelli di molte regioni del Nord.Il Presidente ha attribuito questo successo al duro lavoro sia dei pugliesi che delle istituzioni che li rappresentano, evidenziando il risultato di un impegno collettivo nella lotta contro le mafie e nel promuovere lo sviluppo economico della regione.La dichiarazione di Emiliano riflette un forte impegno nella lotta contro le organizzazioni criminali e nel garantire un futuro prospero per la Puglia.