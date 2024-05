Tragedia sulla SS7: incidente mortale tra auto e camion

GROTTAGLIE - Questa mattina si è verificata una tragedia sulla SS7 che collega Grottaglie e Francavilla Fontana, dove una donna di circa 60 anni ha perso la vita in seguito a uno schianto tra la sua auto e un camion. Nonostante i soccorsi tempestivi, per la vittima non c'è stato nulla da fare.Nell'incidente è rimasto coinvolto anche il conducente del camion, un giovane albanese, che ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato in codice rosso al Perrino di Brindisi per ricevere le cure necessarie. Una terza persona, presente nell'auto, ha riportato ferite lievi.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale del 118 e le Forze dell'Ordine. Per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso, è stata interrotta la circolazione nella zona interessata dall'incidente.I Carabinieri, su disposizione del magistrato di turno della Procura ionica, hanno già provveduto al sequestro dei mezzi coinvolti, nell'ambito delle indagini volte a chiarire le dinamiche dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità.