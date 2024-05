Edizione n.17 per il 'Premio Cronin 2024'

SAVONA - Il "Premio Cronin" è un concorso letterario nazionale, fondato nel 2007 dalla sezione "G.B. Parodi" di Savona dell'Associazione Medici Cattolici Italiani (AMCI), dalla stessa da sempre organizzato.L'iniziativa si fregia dei patrocini di: Associazione Medici Cattolici Italiani, Regione Liguria, Comune di Savona, Ordine Provinciale Medici Chirurghi e Odontoiatri di Savona, Associazione Medici Scrittori Italiani (AMSI) e Associazione Musicale Carla e Walter Ferrato di Savona.Il concorso è rivolto, in esclusiva, a tutti gli iscritti (o ex iscritti) agli Ordini Provinciali Medici Chirurghi e Odontoiatri.Il Premio offre al medico la possibilità di scegliere fra cinque sezioni di partecipazione: attualità (novità dell'odierna edizione, dal titolo: "Cari pazienti...la mia esperienza con il S.S.N.), narrativa, poesia, saggistica e teatro.Cinque giurie, una per sezione, si riuniscono distintamente entro i due mesi successivi alla scadenza per deliberare le graduatorie e proclamare i medici vincitori assoluti per sezione del "Cronin 2024" e, inoltre, i meritevoli del secondo e terzo premio e, infine, del premio speciale (a latere della sezione narrativa) "Giuseppe Moscati".La scadenza per partecipare al concorso: giovedì 30 maggio 2024 - (le info dettagliate allo scopo sul sito dedicato : www.premiocronin.com )La cerimonia di premiazione dei vincitori avrà luogo: sabato 21 settembre 2024, alle ore 17 a Savona, presso la Sala Rossa, nel Palazzo Comunale All'interno della cerimonia verrà insignito del tradizionale "Premio alla Carriera 2024" il giornalista e critico televisivo prof. Aldo Grasso. Lo rende noto il presidente AMCI-SAVONA e responsabile "Premio Cronin" dott. Marco Lovisetti.