Tragedia sulla statale 16 bis: muore Ambrogio Giordano, AD di Amiu Trani

TRANI - Una tragica notizia ha scosso la comunità questa mattina sulla statale 16 bis, all'altezza di San Ferdinando di Puglia. Il 62enne Ambrogio Giordano, amministratore delegato di Amiu Trani, è deceduto in un drammatico incidente stradale.Secondo le prime ricostruzioni, Giordano era alla guida della sua auto quando si è scontrato con un mezzo dotato di rimorchio. L'impatto è stato violentissimo, non lasciando scampo all'uomo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi del caso e per gestire la viabilità.Ambrogio Giordano era una figura molto conosciuta e rispettata nella comunità di Trani, grazie al suo ruolo di amministratore delegato di Amiu, azienda che si occupa della gestione dei rifiuti urbani. La sua morte rappresenta una grave perdita per la città e per tutti coloro che lo conoscevano e apprezzavano sia a livello professionale che personale.La dinamica esatta dell'incidente è ancora al vaglio delle autorità competenti, che stanno lavorando per chiarire tutte le circostanze che hanno portato alla collisione fatale. Nel frattempo, la notizia della sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo e un grande dolore tra colleghi, amici e familiari.In segno di lutto e rispetto, molti cittadini di Trani e dell'intera area circostante si sono già uniti in messaggi di cordoglio e solidarietà verso la famiglia di Giordano, ricordando l'impegno e la dedizione con cui ha sempre svolto il suo lavoro.