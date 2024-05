Teatro, 'Una Vacanza Di Mezza Estate': il 23 maggio tra riflessione e cambiamento

Padrona di casa è Francesca donna intransigente e perfezionista, eterna fidanzata di Gilberto factotum della villa, in perenne contrasto con Francesca. Ospiti della villa sono: Giuseppe, donnaiolo incallito in cerca di espiazione, la sua fidanzata Giovanna, artista affermata che vuole convolare a nozze, Mariella prima moglie di Giuseppe e Ilaria seconda moglie di Giuseppe. Entrambe le ex mogli sono in vacanza per rilassarsi, ma in realtà dovranno fare i conti con un errore del passato: il loro ex marito!





Altri ospiti della villa sono: Manuela, donna molto timida e riservata, con la fobia per gli uomini e una Marchesa algida e altezzosa che guarda tutti con disprezzo dall’alto della sua nobiltà. Ci sono anche Edoardo uomo d’affari che pensa al profitto e al lavoro e sua figlia, la piccola Diamante che cercherà di seguire al limite di quanto è possibile il modo di vivere imposto dal padre. Quando la vacanza finisce la commedia si conclude e ogni personaggio torna nel mondo rinnovato dall’esperienza fatta e ricorderà il percorso vissuto per l’eternità.





“E’ uno spettacolo brillante che può essere fruibile a tutti adulti e ragazzi” queste le parole di uno degli attori protagonisti della Compagnia Le Maschere, Antonio Lumaca che interpreta Giuseppe, una sorta di “sciupafemmine” come conferma lo stesso attore: “Interpreto un personaggio particolare quasi uno sciupafemmine che alla fine si ravvede. Il nostro regista Vito Abbondanza mi ha fornito qualche consiglio su come muovermi sul palcoscenico mentre per la costruzione del personaggio ho effettuato svariate ricerche su internet relativa a questa tipologia di uomini che riescono ad avere successo con le donne grazie ad un fascino innato”.





Lumaca sottolinea anche il tipo di pubblico al quale è adatto lo spettacolo: “E’ un po’ per tutti anche per i ragazzi è comprensibile e non scende mai nella volgarità. La morale è legata in particolare al cambiamento e al ravvedimento del protagonista che nella fattispecie sono io con la spiegazione di un finale tutto da vedere”



Per tutti gli interessati la sede de “La Compagnia Le Machere” è sita a Taranto in via Salina Piccola, 4 - Zona Taranto 2, le prevendite sono attive in sede ogni venerdì dalle ore 18:30 alle 20:30 e il sabato dalle ore 09:00-11:00 e dalle ore 17:00-19:00. Posto unico al prezzo di €. 10:00. Per info biglietti chiamare il numero 353/4295285.



ATTORI E STAFF



Alessandra Spada- introduce lo spettacolo

Graziano Panaro- Fabrizio

Anna De Bellis-Virginia

Tiziana Mangiacapra- Angelica

Annamaria Millo- Ivana

Patrizia Simonetti- il fantasma

Aldo Abbondanza-Edoardo

Martina Abbondanza- Diamante

Valentina Fiore-Francesca

Antonio Lumaca-Giuseppe

Mimma Locritani- Manuela

Maria Antonietta Ribaud- La Marchesa

Natalia Giannico- Mariella

Dominga Di Persio- Ilaria

Viviana Melilla- Giovanna

Sergio Tersigni- Gilberto

Direzione di scena: Alessandra Spada

Organizzazione tecnica: Aldo Abbondanza



