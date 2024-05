Trani, conferita cittadinanza onoraria all'Aeronautica militare

TRANI - La città di Trani ha conferito la cittadinanza onoraria all'Aeronautica Militare, un gesto che ha suscitato grande orgoglio e gratitudine all'interno del corpo militare.Il generale Luca Goretti, capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, ha espresso la sua soddisfazione per questo riconoscimento, definendolo un segnale di attenzione e motivo di orgoglio per tutti coloro che fanno parte dell'Aeronautica Militare. Ha sottolineato che questo successo è stato raggiunto "in silenzio" da tutte le donne e gli uomini che compongono il corpo militare.La cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria si è svolta nel pomeriggio, in vista dell'esibizione delle Frecce Tricolori prevista per il giorno seguente. Il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha letto la motivazione del conferimento, evidenziando l'alto valore militare e l'impegno civile dell'Aeronautica, impegnata in missioni internazionali e nell'assistenza alle popolazioni in situazioni di emergenza.Il generale Goretti ha anche sottolineato il legame profondo tra l'Aeronautica e la città di Trani, ricordando le gesta degli illustri aviatori, in particolare Giuseppe De Robertis. Ha enfatizzato il ruolo della pattuglia acrobatica come "fiore all'occhiello", ma ha anche evidenziato le numerose altre capacità dell'Aeronautica, utilizzate sia in Italia che all'estero, comprese le attività di soccorso in caso di calamità naturali.Infine, il generale ha espresso la speranza di continuare a lavorare in silenzio per il bene del Paese, contando sul sostegno e sull'apprezzamento della popolazione.