Trinitapoli: nuovo direttivo per il club nerazzurro G.Facchetti

La Rinascita del Club



Ventidue soci fondatori si sono riuniti in assemblea per leggere e firmare lo statuto e l'atto costitutivo del club, dedicato alla grande bandiera dell’Inter e della nazionale italiana, Giacinto Facchetti. La storia del club ha radici profonde, risalenti al 1990, quando il presidente Mimmo De Biase inaugurò il club con una speciale visita dello stesso Facchetti, reso possibile grazie a un caro amico di origini trinitapolesi. Il club ebbe una durata di poco più di dieci anni.



Le Nuove Cariche



La seconda apertura avvenne nel 2014, sempre con lo stesso nome e sotto la presidenza di Luigi Di Bitonto, ma durò solo quattro anni. La riapertura del club nel marzo di quest'anno ha visto la nomina delle nuove cariche del Consiglio Direttivo, che sarà presieduto da Domenico Di Biase. Ad affiancarlo ci saranno Luigi Di Bitonto come Vicepresidente, Domenico Triglione come Segretario, Francesco Curci come Tesoriere, Costantino De Vincenziis come Responsabile della sede sociale e Andrea Zicolillo come Responsabile Stampa. Il collegio dei revisori sarà composto da Donato Piccinino, Ruggero Miccoli e Urbano Sarcina.



Un Punto di Riferimento per la Comunità



Il presidente Mimmo Di Biase ha espresso grande soddisfazione per la rinascita del club, dichiarando: "L'augurio ai tesserati interisti è che con la riapertura della sede, prevista per il mese di luglio in via Firenze 33, i colori nerazzurri possano diventare un punto di riferimento per chi, nella fede per la Beneamata, cerchi quei sani valori che lo sport può portare. Viva l’Internazionale!".



La riapertura del club non è solo un evento per gli appassionati di calcio, ma rappresenta anche un momento di aggregazione per la comunità, un luogo dove condividere la passione per lo sport e i valori positivi che esso può trasmettere.

