Riconoscimento del Comune di Bari a Vittorio Polito

PIERO LADISA - È stato presentato al Museo Civico di Bari, alla presenza di un numeroso pubblico, il volume di Vittoria Bosco “Emilio Bosco una vita a colori” (Edizioni dal Sud), con i brillanti presentatori Alvaro Spagnesi, critico d’arte, Gustavo Delgado, giornalista, e Carlo Fusca, pittore. Presente anche il dott. Giuseppe Cascella, presidente della Commissione Cultura del Comune di Bari.





In apertura dell’evento, il dott. Cascella ha presentato una sommaria e dotta storia della nostra città e del nostro Patrono San Nicola, illustrata anche da immagini storiche di Bari, indicando Vittorio Polito, noto giornalista e scrittore barese, presente tra il pubblico, come un «gigante della storia barese» e invitandolo al tavolo dei relatori per consegnargli un attestato, quale riconoscimento da parte della Commissione Cultura del Comune di Bari con la seguente motivazione «A Vittorio Polito cultore della nostra Bari, elegante scrittore della storia, personaggi, miti e legende cittadine». Nel corso della consegna il dott. Cascella ha avuto parole di elogio per l’attività che Polito svolge con modestia e discrezione.





Vittorio Polito, prolifico scrittore di saggi e collaboratore storico di questa testata, ha al suo attivo dodici volumi che spaziano tra baresità, dialetto, baresi DOC, santi, tradizioni, arte, proverbi, San Nicola, preghiere in dialetto barese e, ultimo “Professioni, Patroni, Preghiere e…” (WIP Edizioni), illustrato brillantemente dall’artista Marialuisa Sabato, con prefazione di Ada Campione, docente di Agiografia e di Storia della chiesa antica. Egli ha ottenuto numerosi riconoscimenti e premi per le sue attività ed è stato anche insignito delle onorificenze di Cavaliere (1995) e di Ufficiale (2002) dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”.