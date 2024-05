Ultimo appuntamento a Palazzo delle Arti Beltrani: 'Sulle Note di Puccini' all’ora del tè

Un Tributo a Giacomo Puccini



Il centro culturale polifunzionale della Città di Trani celebra Puccini (Lucca, 22 dicembre 1858 - Bruxelles, 29 novembre 1924) con un concerto che riporta alla luce la tradizione musicale da salotto di fine Ottocento e inizio Novecento. Giovani talenti della Scuola di Canto del Conservatorio ‘Niccolò Piccinni’ di Bari eseguiranno alcune delle arie e dei brani più celebri del compositore, mantenendo viva l’eredità del genio dell’opera.



Programma e Partecipanti



Dopo il successo dei concerti precedenti, che hanno registrato il tutto esaurito, venerdì 31 maggio dalle 17:00 il pubblico potrà assistere a un'esperienza unica. Le voci avvolgenti degli studenti e il virtuosismo pianistico trasporteranno i partecipanti in un viaggio musicale accompagnato da una selezione di tè appositamente scelti per armonizzarsi con le emozioni trasmesse dalla musica.



Gli studenti della classe di Canto della prof.ssa Antonia Giove, accompagnati dai Maestri Corrado Fondacone e Zhou Lijizi, interpreteranno arie famose tratte dalle opere di Puccini, tra cui "Un bel dì vedremo" da Madama Butterfly, "Che gelida manina" da La bohème e "E lucevan le stelle" da Tosca.



Un'Esperienza Multisensoriale



"Sulle Note di Puccini" non è solo un concerto, ma un'immersione multisensoriale nell’arte e nella cultura. L'evento unisce la bellezza della musica all'aroma avvolgente del tè, creando un'esperienza indimenticabile per il pubblico. Gli spettatori potranno gustare raffinati infusi e dolci delizie, rendendo i pomeriggi primaverili memorabili.

Tel: 0883 500044

Email: info@palazzodelleartibeltrani.it

Brochure degli appuntamenti: Stagione artistica 2024

Non perdete l’ultima occasione per celebrare il grande Giacomo Puccini e immergervi in un’esperienza che unisce musica, cultura e tradizione in un’atmosfera unica e raffinata.