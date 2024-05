Apulia Film Commission: un’estate di cinema e cultura a Bari

4 giugno, Cineporto, ore 21: “Memory” (Messico, USA 2023) di Michel Franco.

6 giugno, Cineporto, ore 21: “Il cielo brucia” (Germania 2023) di Christian Petzold.

18 giugno, Arena Film House, ore 21: “Videodrome” (USA, 1983) di David Cronenberg.

25 giugno, Arena Film House, ore 21: “Mimì – Il principe delle tenebre” (Italia 2023) di Brando De Sica.

26 giugno, Arena Film House, ore 21: Omaggio a Nico Cirasola, “Odore di pioggia” (Italia 1989).

27 giugno, Arena Film House, ore 21: “Gli amori di una bionda” (Cecoslovacchia, 1965) di Milos Forman.

3 luglio, Arena Film House, ore 21: “La signora della porta accanto” (Francia 1981) di Francois Truffaut.

4 luglio, Arena Film House, ore 21: “Vera” (Austria, Italia 2022) di Tizza Covi e Rainer Frimmel.

11 luglio, Arena Film House, ore 21: “Watermelon Man” (USA, 1970) di Melvin Van Peebles.

16 luglio, Arena Film House, ore 21: “Passeggeri della notte” (Francia 2022) di Mikael Hers.

17 luglio, Arena Film House, ore 21: “El” (Messico 1953) di Luis Buñuel.

18 luglio, Arena Film House, ore 21: “The Elephant Man” (USA 1980) di David Lynch.

23 luglio, Arena Film House, ore 21: “I misteri del bar Étoile” (Belgio, Francia 2023) di Dominique Abel e Fiona Gordon.

25 luglio, Arena Film House, ore 21: “Il teorema di Margherita” (Francia 2023) di Anna Novion.

30 luglio, Arena Film House, ore 21: “Brighton 4th” (Georgia 2023) di Levian Koguashvili. L’accesso alle proiezioni sarà possibile tramite l’ingresso Monumentale Fiera del Levante per il Cineporto e l’ingresso Orientale Fiera del Levante per l’Arena Film House. In caso di pioggia, le proiezioni si terranno all’interno del Cineporto di Bari. L’accesso alle proiezioni sarà possibile tramite l’ingresso Monumentale Fiera del Levante per il Cineporto e l’ingresso Orientale Fiera del Levante per l’Arena Film House. In caso di pioggia, le proiezioni si terranno all’interno del Cineporto di Bari.

BARI - Con l’intento di offrire una proposta cinematografica e culturale compatta e coordinata, incentrata sulla qualità delle visioni e sui diversi linguaggi della settima arte, prende vita la programmazione estiva di Apulia Film Commission. Gli appuntamenti, a ingresso libero, si svolgeranno nei mesi di giugno e luglio al Cineporto e all’Arena dell’Apulia Film House di Bari (Fiera del Levante).“La programmazione delle rassegne cinematografiche curate da Apulia Film Commission e dalla Mediateca Regionale Pugliese per i mesi estivi segna l’inizio di un percorso fortemente voluto dalla Fondazione nel segno di un rinnovato impegno alla diffusione della cultura cinematografica in tutte le sedi regionali,” commenta Annamaria Tosto, Presidente di Apulia Film Commission. “È l’anticipazione della prossima stagione che vedrà moltiplicate le proposte secondo una strategia culturale pianificata e diversificata, capace di intercettare diverse sensibilità e aspettative. La presenza di esperti di cinema alle proiezioni integrerà un’offerta che vuole rilanciare la fruizione cinematografica, rinnovando il piacere della visione condivisa, il confronto di opinioni, e accendendo la curiosità per i nuovi linguaggi del cinema.”Il programma estivo prevede tre percorsi principali e un omaggio, che si intrecciano tra passato e presente, storia e geografia del cinema, ricordando un grande cinema che continua a parlare attraverso le epoche e prefigurando le immagini del futuro, con il contributo di autorevoli critici cinematografici e studiosi del panorama pugliese e nazionale.Geografie contemporanee offre uno sguardo sul cinema d’autore programmato nelle sale negli ultimi mesi, proveniente da tutto il mondo, tra cui Messico, Belgio, Georgia e Italia, con generi che spaziano dalla commedia al noir, dal melò al film fantastico.Registi fuori dagli ScheRmi, giunto alla quattordicesima edizione, ospiterà tre importanti registi del panorama contemporaneo, provenienti dai maggiori festival europei.Restauri: corpo sociale, riflessioni cinematografiche è un ciclo attinente alla Mediateca Regionale Pugliese, che esplora il concetto di corpo tra individualità e collettività, materia e metafora, poetica e politica, attraverso sei proiezioni di capolavori restaurati e distribuiti dalla Cineteca di Bologna.A questi cicli principali si affianca un omaggio al regista, sceneggiatore e produttore pugliese Nico Cirasola, il cui cinema rappresenta un punto di incontro tra la storia del cinema pugliese e la contemporaneità.