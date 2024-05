Umbro Italia festeggia il centenario con la customizzazione delle maglie storiche

Ufficio stampa Apr | Umbro Italia |

BARI - Il celebre marchio inglese Umbro, tra i più antichi nel mondo del calcio, compie cento anni e per celebrare questo importante traguardo ha pianificato una serie di eventi in tutta Italia. La prima tappa di questa commemorazione sarà nella suggestiva cornice di Bari, venerdì 17 maggio, a partire dalle ore 16, presso lo store Banana Moon in Corso Cavour 45.Durante l'evento denominato Always Umbro, i primi trenta fortunati avranno l'opportunità di ricevere in regalo una maglia speciale e, inoltre, avranno la possibilità di personalizzarla scegliendo uno tra gli storici scudetti dell'archivio di Umbro. Questa iniziativa renderà ogni maglia un pezzo unico e irripetibile nel panorama calcistico mondiale.I cento anni di storia del marchio saranno celebrati con grande enfasi, ripercorrendo il glorioso passato che ha visto Umbro vestire leggende del calcio come Cantona, Maradona, Ronaldo e Beckham. Numerose sono le maglie rimaste nella memoria dei tifosi e ancora oggi molto ricercate dai collezionisti, testimoniando lo stile e l'originalità intramontabile del marchio.Per arricchire ulteriormente l'evento, saranno presenti tre ospiti speciali: Davide Arigliano, Domenico Papeo, noto come Papez, e Michele Carella, creator attivi su Instagram e TikTok molto amati in Puglia. Questi influencer animeranno il pomeriggio dedicato al calcio insieme ai DJ Fato e Kekko DMC, che proporranno un entusiasmante dj set live, coinvolgendo anche i più giovani e trasmettendo loro l'amore per Umbro, così come hanno fatto tante generazioni dal 1924 fino ad oggi.